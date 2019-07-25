مسؤول أمريكي: اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك ستمنع الركود الاقتصادي

مباشر: قال مسؤول أمريكي إن الموافقة على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستوفر دفعة قوية للاقتصاد الأمريكى وتساعد على تجنب الركود.

وصرح "توماس دونوهو" الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، بأن المضي قدماً في اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية يساعد على تمهيد الطريق لاتفاقيات التجارة مع الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف "دونوهو" بعد مؤتمر صحفي مع أكثر من عشر جمعيات ومجموعات تجارية أخرى تضغط من أجل الموافقة على هذه الاتفاقية الثلاثية: "هذا عنصر رئيسي في إبعادنا عن الركود".

وكان تقرير صحفي ذكر أن البيت الأبيض يعتزم إرسال الاتفاقية التي تستبدل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "النافتا" إلى الكونجرس بعد 1 سبتمبر/أيلول المقبل، لإجراء تصويت بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وقعت على اتفاقية جديدة بدلاً من "النافتا" في العام الماضي على خلفية رغبة ترامب تعديل قواعد التجارة بين دول أمريكا الشمالية.