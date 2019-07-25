محدث.. الدولار الأمريكي يعاود الارتفاع عالمياً مع بيانات اقتصادية

مباشر: عاود الدولار الأمريكي الارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية وبيان المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع طلبيات السلع الأمريكية المعمرة لأول مرة في 3 أشهر لتتجاوز التقديرات، فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بعكس التوقعات.

وخلال الشهر الماضي، تراجع عجز الميزان التجاري السلعي بالولايات المتحدة بأقل من التوقعات.

وقرر البنك المركزي الأوروبي اليوم تثبيت معدل الفائدة دون تغير، لكنه ألمح إلى خفضها واتخاذ تدابير تحفيزية في الفترة المقبلة مع المخاطر الهبوطية للتضخم.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين صرح أمس بأن قوة الدولار مفيدة لاقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل، وأنه لا يدعو لسياسة الدولار الضعيف بالمستقبل القريب.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1142 دولار، في حين ارتفع أمام الين بنحو 0.4 بالمائة مُسجلاً 108.67 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2454 دولار، في حين ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.6 بالمائة عند 0.9907 فرنك.

وخلال الفترة ذاتها، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.820، بعد أن كان مرتفعاً عند 97.915 ومتراجعاً إلى 97.495 في وقت سابق من التعاملات.