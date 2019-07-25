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ارتفاع محدود بحجم التجارة العالمي خلال مايو

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ارتفاع محدود بحجم التجارة العالمي خلال مايو ارتفاع محدود بحجم التجارة العالمي خلال مايو

مباشر: ارتفع حجم التجارة العالمي خلال مايو/آيار الماضي على أساس شهري، في ظل معركة التعريفات يبن الولايات المتحدة والصين التي تبرز عدم اليقين ما تبسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب تحليل السياسات الاقتصادية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا، اليوم الخميس، أن حجم التجارة العالمي ارتفع بنسبة 0.3 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي مقابل انخفاض 0.6 بالمائة في أبريل/نيسان السابق له بعد التعديل بالرفع.

وعلى أساس سنوي، فإن المؤشر الذي يقف عند 124.5 نقطة خلال شهر مايو/آيار الماضي يعتبر أقل بنحو 0.4 بالمائة عند المقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

وبحسب البيانات، فإن التقرير الشهري تضمن للمرة الأولى بيانات منفصلة عن أرقام التجارة والإنتاج الصناعي للصين.

وتراجع مؤشر واردات الصين خلال شهر مايو/آيار إلى أدنى مستوى في العام الجاري.

ومن جهة أخرى، يتوقع بنك الاستثمار "آي.إن.جي" أن يظل نمو التجارة العالمي خافتاً لبقية العام الحالي بالنظر إلى النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

مباشر (اقتصاد)

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