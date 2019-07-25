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السعودية تبحث مع الهند جذب استثمارات جديدة للقطاع النفطي

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الرياض - مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه بحث مع، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، دارميندرا برادهان، أوضاع أسواق النفط العالمية.

وأوضح خالد الفالح على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، أن الاجتماع مع وزير البترول الهندي تناول دور في المحافظة على توازن السوق، وقرار مجموعة "أوبك+" بشأن تمديد اتفاق الإنتاج، بما يؤدي إلى استقرار الأسواق.

كما تناول الاجتماع، سبل جذب الاستثمارات للقطاع النفطي، بما يضمن مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وصرح الفالح: "تناولنا جوانب تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، بما في ذلك الاستثمارات السعودية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات والتخزين والبنية التحتية في الهند".

وأكمل، كما تطرق اجتماعنا المنعقد في نيودلهي إلى التهديدات المتتالية للملاحة العالمية في مضيق هرمز، وأثرها السلبي على الملاحة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة، وأهمية تكاتف الجهود لكبح هذه الأعمال العدائية.

ترشيحات

الفالح: متفائل بمحادثات شراء أرامكو لحصة بأنشطة تكرير "ريلاينس" الهندية السعودية تدعو مستوردي النفط لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز الوزراء السعودي يفوض "الفالح" لتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي مع الأردن

مباشر (اقتصاد)

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