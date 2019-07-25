مسح: مبيعات التجزئة ببريطانيا تُسجل أطول موجة تراجع منذ 2011

مباشر: كشف مسح حديث تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو/تموز، وهي أطول وتيرة منذ 2011.

وأظهرت بيانات المسح الصادر عن اتحاد الصناعة البريطاني، اليوم الخميس، أن مؤشر مبيعات التجزئة سجل -16 بالمائة في يوليو/تموز الجاري، مقابل مستوى -42 بالمائة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن المؤشر سيُسجل مستوى -10 بالمائة.

ويتوقع 27 بالمائة من الشركات التي شملها المسح والبالغ عددهما 93 شركة زيادة معدلات البيع في الشهر المقبل، بينما تتوقع 29 بالمائة من الشركات تراجعها.

وزادت المبيعات عبر الإنترنت بنحو 39 بالمائة في الشهر الماضي، ولكنها لاتزال أدنى من المتوسط عند 46 بالمائة.

ويقول نيوتن سميث كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطاني إن الاقتصاد البريطاني وصل إلى مفترق الطرق، وأن رئيس الوزراء الجديد عليه بذل كل شيء من أجل تحقيق اتفاق جيد للبريكست يحمي الوظائف والاقتصاد.