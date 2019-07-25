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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يسجل الهبوط الأول بـ3 أسابيع

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احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يسجل الهبوط الأول بـ3 أسابيع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا يسجل الهبوط الأول بـ3 أسابيع

مباشر: تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مع هبوط إجمالي احتياطات البنك المركزي.

وكشف التقرير الأسبوع الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، أن إجمالي احتياطات البنك من النقد الأجنبي هبطت إلى مستوى 75.067 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الجاري مقابل 75.683 مليار دولار المسجلة في الأسبوع السابق له.

ويعني ذلك أن احتياطات المركزي التركي من النقد الأجنبي سجلت أول تراجع بعد أسبوعين متتاليين من الاتجاه الصعودي، لتفقد نحو 616 مليون دولار.

في حين ارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي إلى 23.253 مليار دولار في الأسبوع الماضي بعد أن كان يبلغ 23.195 مليار دولار في الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لإجمالي احتياطات المركزي التركي من النقد الأجنبي والذهب، فسجلت هبوطاً بنحو 558 مليون دولار لتبلغ 98.320 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

أما على أساس سنوي، فإن احتياطات المركزي التركي الإجمالية في الأسبوع الماضي تعتبر أقل بنحو 3.11 بالمائة عند المقارنة مع أرقام الأسبوع المماثل من العام الماضي والبالغة 101.481 مليار دولار.

وكان البنك المركزي التركي قرر خفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس إلى 19.75 بالمائة في خطوة تتجاوز التوقعات بكثير، في أول اجتماع بقيادة المحافظ الجديد مراد أويصال.

وبحلول الساعة 2:42 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة التركية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.5 بالمائة ليتراجع الدولار إلى 5.6802 ليرة.

مباشر (اقتصاد)

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