وزير أمريكي:منتدى غاز شرق المتوسط ناقش تنقيب تركيا قبالة قبرص

القاهرة - مباشر: قال وزير الطاقة الأمريكي، إن منتدى غاز شرق المتوسط الذي عقد بالقاهرة، اليوم الخميس، ناقش ”محاولة تركيا للتنقيب في المياه الإقليمية لقبرص“.

وجاءت تصريحات، ريك بيري، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للمنتدى الذي حضره بالقاهرة بصفة مراقب. ولم يخض في مزيد من التفاصيل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتنقب تركيا عن الغاز قبالة قبرص وسط مطالب متعارضة بالسيادة على المياه الإقليمية من قبل البلدين منذ انقسام الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.

وشهدت العاصمة المصرية، اليوم، الاجتماع الوزاري الثاني منتدى غاز شرق المتوسط، حيث تم إقرار القواعد والاجراءات الحاكمة لفريق العمل رفيع المستوى المكلف بتنفيذ فعاليات إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة.

كما وافق الاجتماع الوزاري، على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز، وأبراز أهمية دورها في المساهمة بأنشطة المنتدى، ومن أجل السماح بمشاركة القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع وزراء الطاقة في قبرص، واليونان، وفلسطين، وإيطاليا، وإسرائيل، وممثل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدى.

كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي كضيف شرف مميز ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كل من فرنسا والبنك الدولي.

وأكد الوزراء المؤسسون، اعتزامهم مواصلة التعاون لتحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الإقليمى في مجال الطاقة بما يتماشى مع القانون الدولي، لاستغلال موارد المنطقة وإتاحة المجال أمام سوق غاز إقليمية مستدامة.

وناقش الوزراء المؤسسون، سبل التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز تدريجيًا، للإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة.

ترشيحات

الرقابة المالية تفحص مستندات زيادة رأسمال دايس للملابس

رئيس الوزراء المصري يتفقد توسعات مشروعات التكرير بـ"الإسكندرية الوطنية"

هانجزاو الصينية وعجلان السعودية تعتزمان إنشاء مجمع صناعي للألومنيوم بمصر

ناصف ساويرس يربح 1.5 مليار دولار خلال 140 يوماً

بدء التنفيذ 2020..خطة مصرية لإحلال سيارات الأجرة التي تعمل بالسولار

سكك حديد مصر توفر حجز التذاكر إلكترونياً

مصر تُقر زيادة جديدة على رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية

"بتروبل" تعلن كشفاً للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز "القرعة" بدلتا النيل

رئيس الوزراء: العلمين الجديدة ستصبح العاصمة الثانية لمصر