صندوق النقد يدعم اتجاه المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسيرية

مباشر: قال صندوق النقد الدولي إنه يدعم التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على تكيف قوي في سياسته النقدية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قرر تثبيت معدل الفائدة، لكنه ألمح إلى إمكانية إلى خفضها واتخاذ إجراءات تحفيزية في ظل عدم رضاه عن ضعف التضخم.

وذكر المتحدث باسم صندوق النقد الدولي "جيري رايس" للصحفيين في واشنطن، اليوم الخميس، أن مسؤولي صندوق النقد يدعمون التزام البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية لفترة طويلة من الزمن.

كما رحب "رايس" باستعداد المركزي الأوروبي للنظر في المزيد من الخطوات التيسيرية، إذا لزم الأمر، إلى جانب مراجعة التدابير المناسبة.

وتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تظل معدلات الفائدة الرئيسية عند مستوياتها الحالية أو أدنى خلال النصف الأول من عام 2020 على الأقل، ملمحاً للمرة الأولى إلى إمكانية خفضها.

وفي تصريحاته بعد بيان السياسة النقدية، قال ماريو دراجي إن المخاطر على النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهابط بسبب استمرار حالات عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية.