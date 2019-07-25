"دويتشه بنك": توقعوا موجة خفض لمعدلات الفائدة حول العالم

مباشر: توقع بنك "دويتشه بنك" أن هناك خفضاً قادماً في معدلات الفائدة في كافة أنحاء العالم، مع التحول نحو النهج الحذر من المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.

ويرى البنك الألماني في مذكرة نقلتها شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة سوف تحذو حذو النهج الحذر للبنوك المركزية الأوروبية.

وكان المركزي الأوروبي أبقى معدلات الفائدة كما هي في اجتماعه اليوم لكنه ألمح لخفض محتمل قادم، ويتوقع المستثمرون أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة في اجتماعه بالأسبوع المقبل.

ويكون التحفيز في البنوك المركزية في الأسواق الناشئة أكبر مع انتشار الصدمات التجارية.

وفي العادة تهدف تكاليف التمويل المنخفضة من البنوك المركزية لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الشركات على الاقتراض والاستثمار.

وقام الاستيراتيجيون بالبنك "كوين برودي" و"هيمانشو بوروال" و"جيم ريد" اليوم بمراجعة تقديرات النمو الاقتصادي للأسواق الناشئة خلال العام الحالي بالخفض، في إشارة إلى أن النشاط الصناعي يظهر نموذجاً من الضعف مشابه للوضع بالأسواق المتقدمة.

وخفضوا بالتالي توقعات النمو الاقتصادي لكل من روسيا وجنوب أفريقيا وتركيا والهند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام والبرازيل وتشيلي.

وكان صندوق النقد قام مؤخراً بتعديل توقعات للنمو الاقتصادي العالمي بالخفض في العامين الحالي والمقبل بفعل التقديرات الضعيفة للأسواق الناشئة.

وأثقل كاهل الاقتصادات الآسيوية بشكل خاص صدمات السياسة التجارية المستمرة، وفقاً للمذكرة.

كما أن توقعات النمو الاقتصادي لدول أمريكا اللاتينية البرازيل والمكسيك تستمر في التدهور هذا العام.

وسلط صندوق النقد الدولي الضوء في تقريره الأخير على الوضع في هاتين الدولتين مع تقليص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 إلى دون 1 بالمائة.

وقرر المركزي التركي خفض معدل الفائدة بنحو 425 نقطة أساس اليوم ليصبح 19.75 بالمائة، في أول خفض منذ عام 2016 والأكبر منذ عام 2002.

وكان بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا أعلن أول خفض بمعدل الفائدة في أكثر من عام بتراجع قدره 25 نقطة أساس إلى 6.5 بالمائة.