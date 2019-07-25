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توقعات بارتفاع حجم سوق الخدمات اللوجيستية بالسعودية لـ25 مليار دولار

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توقعات بارتفاع حجم سوق الخدمات اللوجيستية بالسعودية لـ25 مليار دولار توقعات بارتفاع حجم سوق الخدمات اللوجيستية بالسعودية لـ25 مليار دولار

الرياض - مباشر: توقع رئيس هيئة الطيران المدني، عبدالهادي المنصوري، أن يرتفع حجم سوق الخدمات اللوجيستية بالسعودية لـ25 مليار دولار خلال 2020.

وقال عبدالهادي المنصوري، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم الخميس، إن حجم سوق الخدمات اللوجستية في المملكة العربية بلغ حوالي 18 مليار دولار، والذي يمثل 55 في المئة من مجمل سوق الخدمات اللوجستية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار المنصوري، إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة هذا القطاع في المملكة إلى حوالي 25 مليار دولار بحلول عام 2020، ليصبح بذلك قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة أحد أسرع قطاعات الخدمات اللوجستية نموًا على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال ملتقى تعريفيًا للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة (ILBZ) في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، برعاية عبدالهادي المنصوري، وبحضور مجموعة من الشركات والمستثمرين في القطاع اللوجستي من داخل وخارج المملكة

وأكد المنصوري، في بداية الملتقى سعي اللجنة التنفيذية للمنصة اللوجستية لتذليل العقبات للمستثمرين والعاملين في القطاع اللوجستي، حرصًا على تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية وهي: بناء مجتمعٍ حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطنٍ طموح.

وأضاف، أن المملكة خلال الفترة الماضية قامت بتطوير القطاع اللوجستي، من خلال استثمارات رأسمالية زادت قيمتها عن 400 مليار ريال سعودي، سمحت برفع الطاقة الاستيعابية للشحن البري، والبحري، والجوي، إضافة إلى تطوير وتبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، وإزالة القيود المتعلقة بالعمليات اللوجستية، لرفع مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني والمنافسة الإقليمية.

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