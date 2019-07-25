أخبار عاجلة

8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك -
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام بعد بيان البنك المركزي

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام بعد بيان البنك المركزي محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام بعد بيان البنك المركزي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد بيان البنك المركزي الأوروبي وتعليقات رئيسه.

وألمح البنك المركزي الأوروبي إلي خفض الفائدة واتباع سياسة نقدية تيسيرية في ظل تباطؤ التضخم، مع تثبيت معدل الفائدة في اجتماع اليوم دون تغيير.

وصرح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي بأن صناع السياسة مستعدون لتعديل كافة أدوات المركزي الأوروبي بالشكل المناسب لضمان تسارع التضخم نحو المستهدف.

وأكد دراجي أن المخاطر الهبوطية على منطقة اليورو لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهابط بسبب عدم اليقين الجيوسياسي، لكنه استبعد احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع المقبل، وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى منذ عام 2013.

وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 389.5 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة عند 5578.05 نقطة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 12362.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة عند 7489.05 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1153 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أستاذ اقتصاد سياسي: ترامب يلعب على أكثر من اتجاه مع إيران

أستاذ اقتصاد سياسي: ترامب يلعب على أكثر من اتجاه مع إيران

8 الصبح - تعزيز العلاقات الاقتصادية يتصدر حصاد زيارة عبدالعال لكينيا ورواندا

8 الصبح - تعزيز العلاقات الاقتصادية يتصدر حصاد زيارة عبدالعال لكينيا ورواندا

بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي تُهيمن على الأسواق العالمية اليوم

المستشار الاقتصادي لترامب: لا أتوقع صفقة كبيرة مع الصين

المستشار الاقتصادي لترامب: لا أتوقع صفقة كبيرة مع الصين