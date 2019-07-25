محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام بعد بيان البنك المركزي

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، بعد بيان البنك المركزي الأوروبي وتعليقات رئيسه.

وألمح البنك المركزي الأوروبي إلي خفض الفائدة واتباع سياسة نقدية تيسيرية في ظل تباطؤ التضخم، مع تثبيت معدل الفائدة في اجتماع اليوم دون تغيير.

وصرح رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي بأن صناع السياسة مستعدون لتعديل كافة أدوات المركزي الأوروبي بالشكل المناسب لضمان تسارع التضخم نحو المستهدف.

وأكد دراجي أن المخاطر الهبوطية على اقتصاد منطقة اليورو لا تزال مائلة إلى الاتجاه الهابط بسبب عدم اليقين الجيوسياسي، لكنه استبعد احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماع سياسته النقدية في الأسبوع المقبل، وسط توقعات خفض معدل الفائدة.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا لأدنى مستوى منذ عام 2013.

وعند نهاية الجلسة، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة إلى 389.5 نقطة، كما تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.5 بالمائة عند 5578.05 نقطة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3 بالمائة مسجلاً 12362.1 نقطة، بينما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.2 بالمائة عند 7489.05 نقطة.

وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1153 دولار.