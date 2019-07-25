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العثور على عظم يبلغ طوله مترين لفخذ ديناصور
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الأحد 28 يوليو 2019 11:20 صباحاً
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021
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الأحد 28 يوليو 2019 11:15 صباحاً
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس
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الأحد 28 يوليو 2019 11:08 صباحاً
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الأحد 28 يوليو 2019 11:01 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
المشير خليفة حفتر: القوات الليبية تقترب من "الانتصار على الإرهاب" في طرابلس
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 25 يوليو 2019 06:42 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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