بريطانيا تقرر توفير حماية عسكرية لسفنها التجارية في الخليج

مباشر: قررت المملكة المتحدة توفير حماية عسكرية لسفنها التجارية في مياه الخليج، على إثر تصاعد وتيرة التوترات بالمنطقة.

وقال متحدث باسم الحكومة البریطانیة، اليوم الخميس، إن سفنھا الحربیة ستوفر الحمایة لناقلات النفط والسفن التجاریة البریطانیة التي تمر عبر مضیق ھرمز بالخلیج العربي، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".

ونوه المتحدث الرسمي، إلى أن القرار اتخذ بعد اجتماع للجنة الطوارئ الوطنیة "كوبرا"، والذي خصص لبحث تداعیات احتجاز إیران ناقلة النفط البریطانیة "ستینا امبیرو" الأسبوع الماضي.

وأكد، أن طلب من الشركات المالكة للسفن البریطانیة تزوید الجھات المھنیة بتفاصیل رحلاتھا في المنطقة من أجل ضمان الحمایة لھا من قبل فرقاطة "اتش أم اس مونتروز" التي تراقب الملاحة البحریة بالقرب من مضیق "ھرمز".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم، المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم التي تمر بمضيق "هرمز".

ويشار إلى أن منطقة الخليج تشهد تصاعد للتوترات بالفترة الماضية، مع تعرض سفن للتخريب قرب المياه الإقليمية الإماراتية في مايو /أيَّار الماضي، فضلاً عن هجوم على ناقلتي نفط أخريين في خليج عُمان.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري قد مؤخراً أعلنت عن توقيف ناقلتين نفط بريطانيتين في مضيق "هرمز".

وذكر تقرير أن دولة إيران قامت بالإفراج عن إحدى السفينتين البريطانيتين المحتجزتين من قبلها.

وكانت العلاقات العامة للقوة البحرية للحرس الثوري قد أعلنت عن توقيف ناقلة نفط بريطانية ثانية في مضيق هرمز.

وقالت، أن وحدة زوارق المنطقة الأولى للقوة البحرية التابعة للحرس الثوري، احتجزت ناقلة نفط بريطانية باسم "ستینا امبیرو" خلال مرورها من مضيق هرمز بسبب عدم التزامها القوانين الدولية البحرية، وذلك بطلب من منظمة الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان.

وتأتي ھذه الأحداث، بعد أن أعلنت سلطات جبل طارق- وھي منطقة حكم ذاتي تابعة للمملكة المتحدة- احتجزها ناقلة النفط العملاقة الإیرانیة "غریس 1 " متجھة إلى سوریا انتھاكا للعقوبات الأوروبیة، في حین قالت طھران إن الناقلة كانت تبحر في المیاه الدولیة ولم تكن متجھة إلى سوریا.

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