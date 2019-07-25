تباين أداء بورصات الخليج بختام التعاملات وسط ترقب للنتائج النصفية

الرياض- مباشر: تباين أداء البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الخميس، بارتفاع 5 بورصات مقابل تراجع بورصتين، وسط توقعات برحلة صعود للأسواق الخليجية مع استقرار الأجواء الجيوسياسية بالمنطقة، وتحكم عوامل داخلية في حركة الأسهم وفي مقدمتها "النتائج النصفية".

وعاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، أكبر الأسواق الخليجية، الارتفاع، بعد تراجعات متتالية، ليصعد 0.38 بالمائة، لمستوى 8819 نقطة، بعد مكاسب 33.26 نقطة خلال الجلسة.

وارتفعت السيولة بالسوق السعودي إلى 4 مليارات ريال مدفوعة بالصفقات الخاصة التي شهدتها الجلسة، مقابل 2.56 مليار ريال بالجلسة الماضية.

وكان سهم مصرف الراجحي الأنشط بالسيولة في السوق السعودي بقيمة 666.19 مليون ريال.

وقال محمد الميموني المحلل بأسواق المال لـ"مباشر": إن التحول الذي يحدث ببريطانيا ومشاركة بعض الشركات هناك والتوقعات بتسارع وتيرة خروج المملكة المتحدة من أوروبا من الأحداث المؤثرة على تحرك بعض المحافظ الاستثمارية بأسواق الأسهم الخليجية.

وأضاف أن أنظار المحافظ حالياً تتابع عن كثب بعض التطورات بالمنطقة مثل الأحداث الجيوسياسية التي بدأت في التلاشي والهدوء، مضيفاً أن ما يتحكم في تحركات الأسواق حالياً هي النتائج النصفية التي يتحرك على أساسها السهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية عبر ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 0.57 بالمائة، تعادل 30.76 نقطة إلى مستوى 5387.77 نقطة، بينما تراجع سوق دبي بنسبة 0.18 بالمائة تعادل 5.05 نقطة، إلى مستوى 2850.69 نقطة.

وتصدر الأسهم الرابحة بسوق أبوظبي سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.15 بالمائة ليصل إلي سعر 0.67 بالمائة، بينما تصدر القائمة الحمراء سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين بانخفاضة 5 بالمائة إلي سعر 2.85 درهم.

وكان السهم الأكثر نشاطا علي مستوي القيم سهم بنك أبوظبي التجاري بسيولة وصلت إلي 96.186 مليون درهم، فيما كان الأكثر تداولا علي مستوي الحجم سهم شركة دانة غاز بعد تداول 33.761 مليون سهم.

وفي سوق دبي تصدر قائمة الأسهم المنخفضة سهم شركة "دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين" بنسبة 10 بالمائة ليصل إلى سعر 3.60 درهم.

وتصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.35 بالمائة لينهي عند سعر 0.192 درهم.

وقال المدير التنفيذي لدى ثانك للاستشارات المالية، لـ"مباشر": إن الأسواق الإماراتية شهدت دخول أجنبي ومؤسساتي قوي خلال جلسات الشهر الجاري.

وأوضح فادي الغطيس أن الدخول من قبل تلك المحافظ كان على أسهم العقار والبنوك، مشيراً إلى أن أسهم العقار وصلت إلى مستويات مغرية وذلك بعد تدني أسعارها في الفترة الماضية.

وارتفع مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت بنسبة 0.66 بالمائة تعادل 43.88 نقطة عند مستوى 6706.76 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.46 بالمائة، تعادل 7.02 نقطة إلى مستوى 1522.71 نقطة.

وارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.77 بالمائة تعادل 81.53 نقطة إلى مستوى 10631.28 نقطة.

وهبطت بورصت عمان بنسبة 0.27 بالمائة تعادل 10.3 نقطة إلى مستوى 3754.76 نقطة.

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