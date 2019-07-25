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"توتال" تعتزم بيع أصول بـ5 مليارات دولار مع هبوط الأرباح

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"توتال" تعتزم بيع أصول بـ5 مليارات دولار مع هبوط الأرباح "توتال" تعتزم بيع أصول بـ5 مليارات دولار مع هبوط الأرباح

مباشر: أعلنت شركة "توتال" أنها تعتزم بيع أصول بقيمة 5 مليارات دولار، بعد انخفاض الأرباح بنحو 19 بالمائة في الربع الثاني من العام.

وأظهرت نتائج أعمال شركة الطاقة الفرنسية، اليوم الخميس، أنها سجلت تراجعاً في صافي الأرباح بنحو 19 بالمائة إلى 2.88 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، مقابل مستوى 3.55 مليار دولار في فترة المقارنة.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن أرباح "توتال" ستسجل تراجعاً عند 2.98 مليار دولار.

وجاء تراجع أرباح "توتال" مع هبوط النفط بنحو 7 بالمائة في الربع الثاني وتراجع حاد لسعر الغاز الطبيعي.

وأوضحت الشركة الفرنسية أنها تستهدف بيع أصول معظمها في قطاعي الاستشكافات والإنتاج بنحو 5 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2019 و 2020.

وعلى صعيد الإيرادات، تراجعت في الربع الثاني من 2019 إلى 51.30 مليار دولار، مقابل مستوى 52.51 مليار دولار في العام الماضي.

وقالت الشركة الفرنسية إنه في مواجهة عدم اليقين الجيوسياسي فإنها "ستبقي على ضوابط الإنفاق في العام الجاري".

وتخطط "توتال" لزيادة التوزيعات في العام الجاري بنسبة 3.1 بالمائة، كما ستدعم خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في العام الجاري.

وذكرت "توتال" أن إنتاجها من النفط المكافئ زاد بنحو 9 بالمائة إلى 2.95 مليون برميل يومياً.

مباشر (اقتصاد)

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