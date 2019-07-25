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تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

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تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

مباشر: أعلن حاكم الإقليم الأمريكي "بورتوريكو" اعتزامه التنحي عن منصبه، وذلك بعد أيام من هجوم الرئيس دونالد .

وفي الأسبوع الماضي، هاجم الرئيس الأمريكي "ريكاردو روسيلو" حاكم "بورتوريكو" متهماً إياه وقادة الإقليم بالفساد.

وقال "روسيلو" خلال بيان متلفز أمس الأربعاء: "أعلن أنني سأستقيل من منصب الحاكم اعتبارًا من الجمعة 2 أغسطس/آب في الساعة 5 مساءً".

وأضاف "روسيلو": " أشعر أن الاستمرار في هذا المنصب سيجعل من الصعب علىَ النجاح".

ومنذ الأسبوع الماضي، اندلعت الاحتجاجات في "سان خوان" عاصمة "بورتوريكو" مطالبةً باستقالة "روسيلو"، بعد أن كشفت تقارير عن رسائل نصية بين الحاكم ومساعديه الذين استخدموا لغة كراهية النساء واستخفوا بخصومهم السياسيين والمواطنين.

مباشر (اقتصاد)

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