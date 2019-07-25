السعودية تُتيح إصدار الوكالات الإلكترونية لمواطنيها بالخارج..والبداية من مصر

الرياض- مباشر: أطلقت وزارة العدل السعودية، نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة.

وقالت الوزارة في بيان، إن التطبيق يبدأ من سفارة المملكة وقنصلياتها في جمهورية مصر العربية، لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم لاحقًا.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني بتدشين النظام الجديد بالتعاون مع وزارة الخارجية.

وأشار إلى أن إصدار الوكالة في السابق كان يتم بشكل ورقي ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً، إذ بعد أن تصدر له الوكالة يجب عليه أن يرسلها بالبريد التقليدي إلى السعودية، لتصدق عليها كل من وزارة الخارجية ومن ثم وزارة العدل، دون أن يستطيع فسخها إلكترونياً.

وتابع: "أصبح الآن بإمكان الوكيل العمل بموجب الوكالة فور صدورها إلكترونياً من الممثليات السعودية، ويمكن للجهات المتعاملة مع الوكيل التحقق من الوكالة عبر موقع وزارة العدل".

وأضاف أن الموكل يستطيع الاطلاع على الوكالة من خلال خدمة الاستعلام عن وكالاتي من خلال بوابة وزارة العدل وتطبيقها على الجوالات الذكية، كما يمكنه فسخها إلكترونياً عند انتفاء الحاجة لها.

ويأتي النظام الجديد، ضمن إطار التحول الرقمي للتوثيق الذي أطلقته الوزارة مع إعلانها عن الوكالة الإلكترونية مطلع العام الحالي، لدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية؛ وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل.

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