الفالح: متفائل بمحادثات شراء أرامكو لحصة بأنشطة تكرير "ريلاينس" الهندية

الرياض - مباشر: أكد وزير الطاقة السعودي، أنه متفائل بمحادثات شراء أرامكو لحصة بأنشطة تكرير "ريلاينس" الهندية.

وقال خالد الفالح، في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الخميس، إنه متفائل بشأن نجاح أرامكو و"ريلاينس" في التوصل لاتفاق، مضيفاً "سنعلن بنود الاتفاق عندما يتم الانتهاء منه".

جاءت المقابلة على هامش اجتمع الفالح مع وزير النفط الهندي، دارميندرا برادان، في نيودلهي.

وأكد الفالح، أن المحادثات شركة أرامكو مع "ريلاينس إندستريز" لشراء حصة أقلية في أصول التكرير الخاصة بالمجموعة الهندية لم تتوقف.

ويشار، إلى أن ريلاينس إندستريز تدير أكبر مجمع تكرير في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 1.4 مليون برميل يومياً.

وتعليقاً على مخاوف الهند بشأن الإمدادات، نوه الفالح، إلى أن السعودية على استعداد لتوريد مزيد من النفط إلى الدولة الآسيوية.

وفي أبريل / نسيان الماضي، ذكر مصدران مطلعان إن شركة أرامكو السعودية، تجري محادثات لشراء حصة في أنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لريلاينس اندستريز الهندية.

وبحلول الساعة 2:43 مساء بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1 في المئة عند 63.82 دولار للبرميل، كما صعد سعر عقود خام "نايمكس" تسليم سبتمبر/أيلول القادم بنحو 1.1 في المئة مسجلاً 56.47 دولار للبرميل.

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