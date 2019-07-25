أخبار عاجلة

العثور على عظم يبلغ طوله مترين لفخذ ديناصور -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط -
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل -
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي -
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة -
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 -
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع

Google+ Print
ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل مما توقعه المحللون خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت بنحو 36 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الحالي لتصل إلى 2569 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي سوف ترتفع بمقدار 40 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنصرم.

أما على أساس سنوي، فشهدت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ارتفاعاً قدره 300 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.7 بالمائة  ليسجل 2.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس

السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو

إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية

إدارة "نادك" توافق على اتفاقية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن

الحبوب السعودية تعلن عن بدء استقبال عروض تخصيص المطاحن