ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل مما توقعه المحللون خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي ارتفعت بنحو 36 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الحالي لتصل إلى 2569 مليار قدم مكعب.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي سوف ترتفع بمقدار 40 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنصرم.

أما على أساس سنوي، فشهدت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ارتفاعاً قدره 300 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم.

وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.7 بالمائة ليسجل 2.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.