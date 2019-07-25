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سقف راتب المعلم الممارس وتصريحات الفالح أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

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الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية عددا من الأحداث الهامة، اليوم الخميس، على الصعيد المحلي؛ كان أبرزها تصريحات وكيل وزارة التعليم حول سلم رواتب المعلمين، إلى جانب توضيح وزارة العمل ما تم تداوله عقب إعلان يشير لتوفر وظائف لجنسية عربية بالمملكة، وأخيرا مطالبة وزير الطاقة السعودي مستوردي النفط لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز.

وعلى مستوى سوق الأسهم، تحولت "جبل عمر" للربحية، وانخفضت أرباح "كهرباء السعودية"، وعدلت "مجموعة السريع" توصية بخصوص معالجة الخسائر لتخفيض رأسمالها، وأعلنت "سابك" تأجيل مفاوضاتها مع كلارينيت بشأن دمج أعمال، وأخيرا تمكن المؤشر الرئيسي للبروصة السعودية من العودة للمكاسب بآخر جلسات الأسبوع.

ويرصد "مباشر" أبرز الأحداث التي شهدتها المملكة وتطورات سوق الأسهم في سياق التقرير التالي:

التعليم السعودية تنفي توقف راتب المعلم الممارس عند 16.5ألف ريال

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السعودية تدعو مستوردي النفط لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز

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بالصور.. وزارة الدفاع السعودية تدشن زوارق لصالح القوات البحرية

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بيان من العمل السعودية بشأن فرص وظيفية لإحدى الجنسيات العربية

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وزير العمل السعودي: لن نسمح بتجاوزات تؤثر على توطين الوظائف

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رئيس "نيوم" السعودية يكشف عن تطورات جديدة بالمشروع

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منح شركات حجاج الداخل بالسعودية صلاحية إصدار التصاريح إلكترونياً

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التحالف يُسقط طائرة "مُسيرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية لاستهداف خميس مشيط

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فيتش: أصول البنوك السعودية تنتظر ظهور مردود الإنفاق الحكومي

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الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية يرتفع 0.4% بالربع الثاني

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سوق الأسهم

"سابك" تؤجل مفاوضاتها مع "كلارينت" السويسرية لدمج منتجاتها المتخصصة

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"جبل عمر" تتحول للربحية بالربع الثاني لزيادة الإيرادات

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تخصيص 10 أسهم لكل مكتتب بالطرح العام لـ"عطاء التعليمية"

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مباشر (اقتصاد)

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