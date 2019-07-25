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سهم فيسبوك يتراجع 1% بعد نتائج الأعمال

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سهم فيسبوك يتراجع 1% بعد نتائج الأعمال سهم فيسبوك يتراجع 1% بعد نتائج الأعمال

مباشر: انخفض سهم "فيسبوك" بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الإفصاح عن نتائج الأعمال الفصلية.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية بالأمس عن تجاوز الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين، على الرغم من تراجع الأرباح بشكل قوي خلال الربع الثاني.

كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً وشهرياً في "فيسبوك" بنحو 8 بالمائة وفقاً لتوقعات المحللين.

وحذرت شركة "فيسبوك" من أن التكاليف التي تتحملها نتيجة التحقيقات المتعلقة بالخصوصية في الولايات المتحدة سوف تؤثر على الإيرادات.

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قررت تغريم فيسبوك نحو 5 مليارات دولار في تسوية اتهامات تتعلق بالخصوصية.

ورفع "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" السعر المستهدف لسهم فيسبوك إلى 240 دولار من 224 دولار، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "فيسبوك" بنحو 1.03 بالمائة إلى 202.68 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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