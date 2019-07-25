"دراية ريت" يستحوذ على عقار بجدة مقابل 44 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة دراية المالية، عن انتهاء الإجراءات القانونية والنظامية، لصفقة شراء ونقل ملكية عقار لوجيستي في جدة لصالح صندوق دراية ريت.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أن قيمة الصفقة بلغت 44 مليون ريال، وتم تمويلها بالكامل من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وأشارت إلى أن العقار يقع في حي السروات بمدينة جدة، وهو عبارة عن مجمع لوجستي يحتوي على 5 مستودعات، بمساحة إجمالية 25.8 ألف متر مربع.

كما نوهت إلى أن العقار مؤجر بالكامل لشركة جدير لإدارة الأملاك، لمدة 5 سنوات، بإيجار سنوي 4.06 مليون ريال.

وقالت إن الأثر المالي للصفقة يتوقع أن يكون إيجابيا بشكل عام، وسوف ينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الثاني من العام 2019م.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني 2018، عن توقيع اتفاقية شراء ملزمة لاستحواذ صندوق دراية ريت على مجموعة من العقارات اللوجستية في المملكة، ويعتبر هذا العقار جزءا من هذه الصفقة.

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