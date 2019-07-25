"السريع" تُعدل توصية بشأن الخسائر المتراكمة لتخفيض رأس المال 71%

الرياض- مباشر: أعلنت شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية- السريع، عن تعديل توصية مجلس الإدارة بشأن الخسائر المتراكمة إلى توصية بتخفيض رأس المال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة أوصى بتخفيض رأس المال بنسبة 70.89 بالمائة ليصبح 65.5 مليون ريال بدلا من 225 مليون ريال.

وأضافت أن أسهم رأس المال ستصبح بعد التخفيض 6.55 مليون سهم، بدلا من 22.5 مليون سهم.

وأرجعت سبب التخفيض إلى إطفاء الخسائر المتراكمة.

وكشفت البيانات المالية للشركة، ارتفاع خسائرها المتراكمة إلى 159.78 مليون ريال، بنهاية الربع الثاني من 2019، تمثل 71 بالمائة من رأسمال الشركة، البالغ 225 مليون ريال.

وقالت الشركة إن طريقة تخفيض رأس المال تتمثل في إلغاء 15.95 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر تخفيض 3.54 سهم لكل 5 أسهم.

وأوضحت الشركة أنه لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

وقالت إن تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

علماً بأن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى الاستمرار فى تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس المال والذي تم تعيينه بتاريخ 22 يوليو 2019م.

وقرر مجلس إدارة مجموعة السريع، يوم الاثنين الماضي، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، للنظر في الوضع الحالي للشركة حيال الخسائر المتراكمة، عبر خيارين، أحدهما إعادة هيكلة رأس المال، من خلال تخفيضه، وإطفاء الخسائر المتراكمة لأقل 50 بالمائة من رأس المال، وزيادته مرة أخرى، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في النظام الأساسي.

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