أخبار عاجلة

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة الأهلي المالية عن تطور جوهري على صندوق الأهلي ريت (1)

Google+ Print
إعلان شركة الأهلي المالية عن تطور جوهري على صندوق الأهلي ريت (1) إعلان شركة الأهلي المالية عن تطور جوهري على صندوق الأهلي ريت (1)
تعلن شركة الأهلي المالية عن توقيع اتفاقية شراء بتاريخ 22 ذو القعدة 144هـ الموافق 25 يوليو 2019م لاستحواذ صندوق الأهلي ريت (1) على برج مكتبي في مدينة جدة مقابل مبلغ قدره 255 مليون ريال سعودي، علماً بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقار هي 30 يوماً من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء التوقيع.

سيؤجر علماً بأن البرج المكتبي مؤجر بالكامل على البائع كمستأجر رئيسي بعائد إجمالي سنوي يبلغ %9 ولمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ نقل الملكية.

كما سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمعلن عنها بتاريخ 29 صفر 1440هـ الموافق 07 نوفمبر 2018م

هذا ويتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق ابتداءً من النصف الثاني من العام 2019م.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019