إعلان شركة الأهلي المالية عن تطور جوهري على صندوق الأهلي ريت (1)

تعلن شركة الأهلي المالية عن توقيع اتفاقية شراء بتاريخ 22 ذو القعدة 144هـ الموافق 25 يوليو 2019م لاستحواذ صندوق الأهلي ريت (1) على برج مكتبي في مدينة جدة مقابل مبلغ قدره 255 مليون ريال سعودي، علماً بأن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية العقار هي 30 يوماً من تاريخ توقيع اتفاقية الشراء التوقيع.

سيؤجر علماً بأن البرج المكتبي مؤجر بالكامل على البائع كمستأجر رئيسي بعائد إجمالي سنوي يبلغ %9 ولمدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ نقل الملكية.

كما سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمعلن عنها بتاريخ 29 صفر 1440هـ الموافق 07 نوفمبر 2018م

هذا ويتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق ابتداءً من النصف الثاني من العام 2019م.