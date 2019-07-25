من هو اللواء يوسف الحنيطي رئيس هيئة الاركان الجديد

جي بي سي نيوز : صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين اللواء الركن يوسف النيطي رئيسا لهيئة الاركان المشتركة

تاليا الحنيطي في سطور :

معلومات شخصية

تاريخ الميلاد 02/03/1959

متزوج وله ستة أبناء : خمس بنات وولد واحد

المواقع والرتب التي شغلها

قائد سلاح الجو الملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إعتباراً من 22/12/2016

مساعد قائد سلاح الجو الملكي للعمليات والدفاع الجـــــــــــوي 07/09/ 2015--- 22/12/2016

مدير العمليات الجويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30/12/2013 --- 07/09/2015

مدير التدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 03/06/2012 --- 30/12/2013

آمر كلية الملك حسين الجويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 03/11/2010 --- 03/06/2012

قائد قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجويــــــــــــــــــــــــة 06/07/2008 --- 03/11/2010

قائد جناح الطيران/قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجويــة 07/10/2004 --- 06/07/2008

رئيس شعبة العمليات والخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطط 20/10/2003 --- 07/10/2004

طيـــــــــران مقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 25/03/2001 --- 20/10/2003

آمر مدرسة مدربي القتال الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي 03/10/1998 --- 25/03/2001

قائد السرب السادس / قاعدة الأمير حسن الجويـــــــــــــــــــــة 02/12/1997 --- 03/10/1998

قائـــــــــد رف عمليات وتدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 29/11/1994 --- 02/12/1997

قائـــــــــد رف عمليات واستطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع 01/07/1992 --- 29/11/1994

قائـــــــــد رف مقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 07/10/1991 --- 01/07/1992

مدرب طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جو/جو 01/11/1989 --- 07/10/1991

طيار مقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اول 15/11/1987 --- 01/11/1989

طيار مقاتــــــــــــــــــل /الســــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الاول 29/01/1983 --- 15/11/1987

طيار /السرب 9/قاعدة الملك فيصل بن عبدالعزيز الجويـــــــة 31/05/1982 --- 29/01/1983

طيار /السرب 17/ قاعدة الامير الحسن الجويـــــــــــــــــــــــة 21/10/1981 --- 31/05/1982

مرشح طيـــــــران / كلية الملك حسين الجويــــــــــــــــــــــــة 02/12/1978 --- 21/10/1981

الـــــدورات :_

أبرز و أهم الدورات التي إجتازها :

إسم الــــــــــــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــان

دورة الحرب العليا والحرب الجويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الولايات المتحدة الامريكية

دورة القيادة والاركان الجويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ماليزيــــــــــــــــــــــــــــــا

دورة القيادة والاركان الصغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الباكستـــــــــــــــــــــــــــان

دورة الادارة العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الولايات المتحدة الامريكية

دورة مدربي الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران المملكة المتحــــــــــــــــــدة

دورة الحرب الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المملكة الاردنية الهاشميـــة

دورة مدربي القتال الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي المملكة الاردنية الهاشميـــة

دورة تأسيسية نجاة الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران المملكة العربية السعوديـــة

دورة سيطرة النيران وصواريخ الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــف فرنســـــــــــــــــــــــــــــــا

الأوسمة والشارات :

- وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الرابعــــة

- وسام الكفاءة التدريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

- وسام التقدير للخدمة المخلصــــــــــــــــــــــــــــة

- وسام الكفاءة الإدارية والفنيــــــــــــــــــــــــــــــة

- وسام الاستقلال من الدرجة الثالثــــــــــــــــــــــة

- وسام الكوكب من الدرجة الثانيـــــــــــــــــــــــــة

- شارة الكفاءة القياديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

- وسام فيلق الشرف الفرنســـــــــــــــــــــــــــــــي

- شارة المئوية للثورة العربية الكبـــــــــــــــــــرى

- وسام النهضــــــــــــــة من الدرجــــــــــة الأولى