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من هو اللواء يوسف الحنيطي رئيس هيئة الاركان الجديد

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من هو اللواء يوسف الحنيطي رئيس هيئة الاركان الجديد من هو اللواء يوسف الحنيطي رئيس هيئة الاركان الجديد

جي بي سي نيوز : صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين اللواء الركن يوسف النيطي رئيسا لهيئة الاركان المشتركة
تاليا الحنيطي في سطور :
معلومات شخصية

تاريخ الميلاد 02/03/1959
متزوج وله ستة أبناء : خمس بنات وولد واحد

المواقع والرتب التي شغلها

قائد سلاح الجو الملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إعتباراً من 22/12/2016
مساعد قائد سلاح الجو الملكي للعمليات والدفاع الجـــــــــــوي 07/09/ 2015--- 22/12/2016
مدير العمليات الجويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30/12/2013 --- 07/09/2015
مدير التدريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 03/06/2012 --- 30/12/2013
آمر كلية الملك حسين الجويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 03/11/2010 --- 03/06/2012
قائد قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجويــــــــــــــــــــــــة 06/07/2008 --- 03/11/2010
قائد جناح الطيران/قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجويــة 07/10/2004 --- 06/07/2008
رئيس شعبة العمليات والخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطط 20/10/2003 --- 07/10/2004
طيـــــــــران مقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 25/03/2001 --- 20/10/2003
آمر مدرسة مدربي القتال الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي 03/10/1998 --- 25/03/2001
قائد السرب السادس / قاعدة الأمير حسن الجويـــــــــــــــــــــة 02/12/1997 --- 03/10/1998
قائـــــــــد رف عمليات وتدريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 29/11/1994 --- 02/12/1997
قائـــــــــد رف عمليات واستطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع 01/07/1992 --- 29/11/1994
قائـــــــــد رف مقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 07/10/1991 --- 01/07/1992

مدرب طيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران جو/جو 01/11/1989 --- 07/10/1991
طيار مقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اول 15/11/1987 --- 01/11/1989
طيار مقاتــــــــــــــــــل /الســــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الاول 29/01/1983 --- 15/11/1987
طيار /السرب 9/قاعدة الملك فيصل بن عبدالعزيز الجويـــــــة 31/05/1982 --- 29/01/1983
طيار /السرب 17/ قاعدة الامير الحسن الجويـــــــــــــــــــــــة 21/10/1981 --- 31/05/1982
مرشح طيـــــــران / كلية الملك حسين الجويــــــــــــــــــــــــة 02/12/1978 --- 21/10/1981
الـــــدورات :_

أبرز و أهم الدورات التي إجتازها :

إسم الــــــــــــــــــــــــدورة المكــــــــــــــــــــــــان
دورة الحرب العليا والحرب الجويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الولايات المتحدة الامريكية
دورة القيادة والاركان الجويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ماليزيــــــــــــــــــــــــــــــا

دورة القيادة والاركان الصغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الباكستـــــــــــــــــــــــــــان
دورة الادارة العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الولايات المتحدة الامريكية
دورة مدربي الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران المملكة المتحــــــــــــــــــدة
دورة الحرب الإلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المملكة الاردنية الهاشميـــة
دورة مدربي القتال الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي المملكة الاردنية الهاشميـــة
دورة تأسيسية نجاة الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران المملكة العربية السعوديـــة
دورة سيطرة النيران وصواريخ الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــف فرنســـــــــــــــــــــــــــــــا

الأوسمة والشارات :

- وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الرابعــــة
- وسام الكفاءة التدريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
- وسام التقدير للخدمة المخلصــــــــــــــــــــــــــــة
- وسام الكفاءة الإدارية والفنيــــــــــــــــــــــــــــــة

- وسام الاستقلال من الدرجة الثالثــــــــــــــــــــــة
- وسام الكوكب من الدرجة الثانيـــــــــــــــــــــــــة
- شارة الكفاءة القياديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
- وسام فيلق الشرف الفرنســـــــــــــــــــــــــــــــي
- شارة المئوية للثورة العربية الكبـــــــــــــــــــرى
- وسام النهضــــــــــــــة من الدرجــــــــــة الأولى

 

جي بي سي نيوز

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