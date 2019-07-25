أخبار عاجلة

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سهم "تسلا" يتهاوى 14% بالمستهل بعد نتائج الأعمال

Google+ Print
سهم "تسلا" يتهاوى 14% بالمستهل بعد نتائج الأعمال سهم "تسلا" يتهاوى 14% بالمستهل بعد نتائج الأعمال

مباشر: تهاوى سهم "تسلا" بنحو 14 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الكشف عن نتائج أعمال الربع الثاني والتي جاءت دون التوقعات.

وكانت شركة تصنيع السيارات الكهربية أعلنت أمس تسجيل خسائر باستثناء البنود والمواد غير المتكررة عند 1.12 دولار للسهم الواحد خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يتجاوز التوقعات بخسائر عند 0.40 دولار للسهم.

وهبط إنتاج "تسلا" من موديل "إس وإكس" إلى 14.5 الف سيارة في الربع الثاني، مقارنة مع 24.7 ألف سيارة في الربع ذاته من العام الماضي.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم "تسلا" بنحو 14 بالمائة ليصل إلى 227.8 دولار.

وهبطت القيمة السوقية لـ"تسلا" بأكثر من 5 مليارات دولار ووصلت في الوقت الحالي عند 40.33 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت "تسلا" تسجيل زيادة في إيرادات الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران 6.35 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ4 مليارات دولار في الربع المقارن من العام الماضي، لكنه مستوى دون التوقعات عند 6.41 مليار دولار

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019