هبوط الأسهم الأمريكية بالمستهل مع استمرار إعلان نتائج الأعمال

مباشر: انخفض مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع تواصل إعلان نتائج أعمال للشركات.

وكشفت شركة "فيسبوك" بالأمس عن تجاوز الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين خلال الربع الثاني، مع ارتفاع عدد المستخدمين بنحو 8 بالمائة.

في حين ارتفعت خسائر شركة "تسلا" بأكثر من التوقعات فيما فشلت الإيرادات في الوفاء بالتقديرات، ليتهاوى السهم بأكثر من 13 بالمائة في المستهل.

كما تراجع سهم "فورد" بنحو 6 بالمائة بعد أن فشلت الأرباح في تجاوز التقديرات، كما هبط الإيرادات.

وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التقديرات، فيما ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة لأول مرة في 3 أشهر.

أما عجز الميزان السلعي بالولايات المتحدة فقد تراجع خلال الشهر الماضي بأقل من المتوقع.

وفي بيان السياسة النقدية الصادر اليوم، ألمح المركزي الأوروبي إلى خفض معدل الفائدة والاتجاه إلى سياسة تيسيرية، في حين صرح ماريو دراجي رئيس البنك بأن مخاطر حدوث ركود في منطقة اليورو منخفضة.

وكان مؤشرا "ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" حققا مستويات قياسية بنهاية جلسة الأمس بدعم قطاع التكنولوجيا.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 27217.5 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 3013.7 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.4 بالمائة إلى 8290.9 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.615.