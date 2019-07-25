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أرباح "سدافكو" ترتفع 16% في 3 أشهر لزيادة المبيعات

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الرياض – مباشر: ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، بنسبة 15.75 بالمائة في الربع الأول المنتهي في 30يونيو / حزيران 2019، مقارنة الربع المماثل من 2018.

وكشفت النتائج الأولية للشركة على "تداول"، اليوم الخميس، ارتفع صافي الربح إلى 57.9 مليون ريال، مقابل نحو 50 مليون ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وعزت الشركة، نمو صافي الأرباح إلى زيادة المبيعات للمنتجات المفضلة واختلاف مزيج البيع داخل قنوات التوزيع.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع نتيجة زيادة الاستثمار في الاعلانات والعروض الترويجية.

وتنتهي السنة المالية للشركة بنهاية مارس من كل عام.

وتراجعت أرباح الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس / آذار 2019، بنحو 17 بالمائة إلى 216.11 مليون ريال، مقابل 260.2 مليون ريال للسنة المنتهية في مارس / آذار 2018.

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