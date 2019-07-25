مبيعات الطاقة تهبط بأرباح السعودية للكهرباء 57.2% بالربع الثاني

الرياض – مباشر: سجلت الشركة السعودية للكهرباء (كهرباء السعودية) انخفاضا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 57.28 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الخميس، انخفض صافي الربح إلى 789 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بلغت 1.847 مليار ريال بالربع المماثل من 2018.

وأرجعت "كهرباء السعودية"، انخفاض أرباح الربع بشكل أساسي إلى تراجع مبيعات الطاقة الكهربائية، وارتفاع أعباء التمويل، على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والطاقة المشتراة؛ نتيجة تحسن كفاءة التشغيل للربع الحالي.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالخسائر المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 1.489 مليار ريال.

وتراجعت إيرادات الشركة 6.7 بالمائة؛ إلى 16.52 مليار ريال، مقابل 17.7 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2019.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تكبدت "كهرباء السعودية" صافي خسائر بقيمة 700 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 633 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة 4.08 بالمائة لمستوى 27.916 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 29.102 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 22.65 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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