أخبار عاجلة

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

مبيعات الطاقة تهبط بأرباح السعودية للكهرباء 57.2% بالربع الثاني

Google+ Print

الرياض – مباشر: سجلت الشركة للكهرباء (كهرباء السعودية) انخفاضا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 57.28 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الخميس، انخفض صافي الربح إلى 789 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح بلغت 1.847 مليار ريال بالربع المماثل من 2018.

وأرجعت "كهرباء السعودية"، انخفاض أرباح الربع بشكل أساسي إلى تراجع مبيعات الطاقة الكهربائية، وارتفاع أعباء التمويل، على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والطاقة المشتراة؛ نتيجة تحسن كفاءة التشغيل للربع الحالي.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالخسائر المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 1.489 مليار ريال.

وتراجعت إيرادات الشركة 6.7 بالمائة؛ إلى 16.52 مليار ريال، مقابل 17.7 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2019.

وخلال النصف الأول من عام 2019، تكبدت "كهرباء السعودية" صافي خسائر بقيمة 700 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 633 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة 4.08 بالمائة لمستوى 27.916 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 29.102 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 22.65 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 1.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

ترشيحات:

أرباح 27 شركة سعودية تهبط لـ4.6 مليار ريال..و"الاتصالات" تقتنص 62%

الرقم القياسي لأسعار العقارات بالسعودية يرتفع 0.4% بالربع الثاني

وزير العمل السعودي: لن نسمح بتجاوزات تؤثر على توطين الوظائف

السعودية تدعو المستوردين العالميين لتأمين شحناتهم بمضيق هرمز

منح شركات حجاج الداخل بالسعودية صلاحية إصدار التصاريح إلكترونياً

التعليم السعودية تنفي توقف راتب المعلم الممارس عند 16.5ألف ريال

مسح.. مبيعات المنتجات النفطية بالسعودية تتراجع لـ317.5 مليون برميل بـ2019

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

إنفوجرافيك.. أغلى 10 مدن خليجية بتكاليف المعيشة

البلدية السعودية تعلق على أنباء تحديد رسوم العمل 24 ساعة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )