الليرة التركية ترتفع 1% رغم الخفض الحاد لمعدل الفائدة

مباشر: صعدت الليرة التركية بنحو 1 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من قرار البنك المركزي بتنفيذ أكبر خفض في معدل الفائدة في 17 عاماً.

وعكست الليرة خسائرها أمام الورقة الخضراء في أعقاب الإعلان عن بيان السياسة النقدية للمركزي التركي لتكون العملة الأكثر ارتفاعاً بين الأسواق الناشئة.

وقرر البنك المركزي في تركيا خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد (الريبو لمدة أسبوع واحد) بنحو 425 نقطة أساس (4.25 بالمائة).

ويعد قرار المركزي التركي بشأن خفض الفائدة هو الأول منذ عام 2016 والأكبر منذ في نحو 17 عاماً.

وأصبح معدل الفائدة في تركيا الآن 19.75 بالمائة بدلاً من 24 بالمائة في السابق، بالتزامن مع أول اجتماع للمحافظ الجديد مراد أويصال.

وأرجع المركزي التركي قراراه إلى التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي واستمرار تحسن توقعات التضخم إضافة إلى أنه من المتوقع أن يحافظ عجز الحساب الجاري على اتجاه التعافي.

ومن جهة أخرى، فإن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي من الذهب والنقد الأجنبي تحولت للهبوط في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو/تموز الجاري.

وبحلول الساعة 12:49 مساءً بتوقيت جرينتش، صعدت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.6554 ليرة.