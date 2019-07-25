محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان بيانات اقتصادية وبيان المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع طلبيات السلع الأمريكية المعمرة لأول مرة في 3 أشهر لتتجاوز التقديرات، فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة بعكس التوقعات.

وخلال الشهر الماضي، تراجع عجز الميزان التجاري السلعي بالولايات المتحدة بأقل من التوقعات.

ويأتي الهبوط بالنسبة للعملة الأمريكية مع ارتفاع اليورو عقب تصريحات رئيس المركزي الأوروبي بأن مخاطر حدوث ركود اقتصادي بمنطقة اليورو منخفضة.

وقرر البنك المركزي الأوروبي اليوم تثبيت معدل الفائدة دون تغير، لكنه ألمح إلى خفضها واتخاذ تدابير تحفيزية في الفترة المقبلة مع المخاطر الهبوطية للتضخم.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين صرح أمس بأن قوة الدولار مفيدة لاقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل، وأنه لا يدعو لسياسة الدولار الضعيف بالمستقبل القريب.

وبحلول الساعة 1:17 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1160 دولار، في حين استقر أمام الين مُسجلاً 108.22 ين.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2501 دولار، في حين ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.3 بالمائة عند 0.9877 فرنك.

وخلال الفترة ذاتها، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند 97.504، بعد أن كان مرتفعاً عند 97.915.