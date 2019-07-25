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تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تعديل توصية مجلس الإدارة بخصوص الخسائر المتراكمة إلى توصية بتخفيض رأس مال الشركة

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تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تعديل توصية مجلس الإدارة بخصوص الخسائر المتراكمة إلى توصية بتخفيض رأس مال الشركة تعلن شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية عن تعديل توصية مجلس الإدارة بخصوص الخسائر المتراكمة إلى توصية بتخفيض رأس مال الشركة
بالإشارة إلى إعلاني الشركة بتاريخ 22 يوليو 2019م وتاريخ 23 يوليو 2019م ، بخصوص توصية مجلس الإدارة حيال الخسائر المتراكمة، فقد أقر مجلس الإدارة بتاريخ 25 يوليو 2019م، تعديل التوصية بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:

1 - رأس مال الشركة قبل التخفيض 225,000,000 ريال سعودي.

2- رأس المال بعد التخفيض 65,500,000 ريال سعودي.

3 - نسبة التخفيض سوف تمثل 70.89 % من رأس مال الشركة.

4- عدد الأسهم قبل التخفيض 22,500,000 سهم .

5- عدد الأسهم بعد التخفيض 6,550,000 سهم.

6 - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة.

7 - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 15,950,000 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض ( 3.54) سهم لكل (5) أسهم.

8 - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .

9- تاريخ التخفيض : هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

10- علماً بأن تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية.

11 – على أن يتم الاستمرارفى تعيين شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس المال والذي تم تعيينه بتاريخ 22 يوليو 2019م ، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أى تطورات جوهرية أخرى.

مباشر (اقتصاد)

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