اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي الى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية و ارتفاع أعباء التمويل على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة تحسن كفاءة التشغيل للربع الحالي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة موسمية المبيعات يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل أساسي الى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية وارتفاع أعباء التمويل وذلك على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة تحسن كفاءة التشغيل طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لايوجد معلومات اضافية اعتباراً من 1 يناير 2019م قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 كما في ايضاح 2-1

مباشر (اقتصاد)