أخبار عاجلة

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

Google+ Print
اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان الشركة السعودية للكهرباء عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل أساسي الى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية و ارتفاع أعباء التمويل على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة تحسن كفاءة التشغيل للربع الحالي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة موسمية المبيعات يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل أساسي الى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية وارتفاع أعباء التمويل وذلك على الرغم من انخفاض تكاليف الوقود والطاقة المشتراة نتيجة تحسن كفاءة التشغيل طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لايوجد معلومات اضافية اعتباراً من 1 يناير 2019م قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 كما في ايضاح 2-1

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )