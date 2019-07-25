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تراجع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة بأقل من المتوقع

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تراجع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة بأقل من المتوقع تراجع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة بأقل من المتوقع

مباشر: تراجع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضي، مع تراجع الواردات والصادرات الأمريكية

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الخميس، أن عجز ميزان السلع بالولايات المتحدة انخفض إلى 74.2 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل 75 مليار دولار العجز المسجل في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان السلعي بأكبر حول العالم سوف يتراجع إلى 72.4 مليار دولار في الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، فإن صادرات السلع الأمريكية بلغت 136.3 مليار دولار في الشهر الماضي وهو أقل بنحو 3.7 مليار دولار عن أرقام مايو/آيار الماضي.

كما هبطت واردات السلع الأمريكية بنحو 4.6 مليار دولار في الشهر الماضي لتصل إلى 210.5 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، فإن مخزونات الجملة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.2 بالمائة في شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل زيادة 0.4 بالمائة في الشهر السابق له ومقارنة مع توقعات بالارتفاع 0.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 12:48 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي مقابل اليورو عند مستوى 1.1141 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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