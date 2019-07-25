سوق الأسهم السعودية يعود للمكاسب..والسيولة ترتفع لـ4 مليارات ريال

الرياض – مباشر: تمكن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي من العودة للمكاسب بآخر تعاملات الأسبوع الجاري؛ وسط ارتفاع لأغلب القطاعات، وذلك رغم تصدر البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر القطاعات المتراجعة، فيما استمر مؤشر السوق الموازي- نمو بالتراجع في ختام تعاملات الخميس.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق على ارتفاع نسبته 0.38 بالمائة، لمستوى 8819 نقطة، بعد مكاسب 33.26 نقطة خلال الجلسة.

وارتفعت السيولة بالسوق إلى 4 مليارات ريال مدفوعة بالصفقات الخاصة التي شهدتها الجلسة، مقابل 2.56 مليار ريال بالجلسة الماضية، مع ارتفاع كميات الأسهم المتداول عليها لـ 135.18 مليون سهم مقارنة بالتداول على 89.88 مليون سهم بتعاملات الأربعاء.

وأغلق 15 قطاعات باللون الأخضر، ولم يكن من بينها البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر.

وتصدر النقل والمواصلات المكاسب بنسبة 1.1 بالمائة، يليه الاتصالات بـ 1.08 بالمائة، ثم التطبيقات وخدمات التقنية بـ 1.06 بالمائة.

وحل البنوك على رأس القطاعات المتراجعة بخسائر نسبتها 0.67 بالمائة، يليه التأمين بـ0.4 بالمائة.

وتصدر سهم "معادن" ارتفاعات السوق بنحو 6.5 بالمائة، فيما كان "مجموعة السريع" الأبرز بالخسائر بنحو 4.8 بالمائة.

وأغلق الموازي على تراجع نسبته 0.17 بالمائة، لمستوى 3803.21 نقطة، بعد خسائر 6.55 نقطة.

وتصدر "ريدان" الخسائر بنحو 3.5 بالمائة، و"باعظيم" كان الأبرز بين الارتفاعات بنسبة 2.2 بالمائة.

وسيطر "بحر العرب" على التداولات في السوق الموازي؛ بسيولة قيمتها 323.96 ألف ريال، وبكميات 29.23 ألف سهم.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات جلسة الأربعاء، بالمنطقة الحمراء؛ ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي، ويهبط لأقل مستوياته في نحو شهر، وأغلق مؤشر السوق الموازي- نمو على تراجع لليوم الثاني.

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