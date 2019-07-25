3 أسباب وراء تفاقم خسائر الزامل للصناعة بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أعلنت شركة الزامل للاستثمار الصناعي- الزامل للصناعة، عن ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 24.6 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام 2019، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، إنها حققت صافي خسارة بلغ 49.55 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة مع 39.77 مليون ريال خسائر الربع المماثل من 2018.

وعلى أساس ربعي ارتفعت خسائر الشركة 5.09 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من العام الجاري بخسائر قدرها 47.15 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الخسارة إلى 3 أسباب تمثلت في انخفاض في مبيعات قطاع التكييف بسبب تأجيل تنفيذ المشاريع من قبل العملاء.

وكذلك انخفاض في هامش الربح الإجمالي في قطاعي التكييف والحديد والذي نتج عن الزيادة في تكاليف المدخلات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وحققت الشركة صافي خسارة بلغ 96.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع خسائر بلغت 24.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 299.6 بالمائة.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الخسارة يعود إلى انخفاض هامش الربح الإجمالي في كافة قطاعات الشركة والذي نتج عن الزيادة في تكاليف المدخلات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

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