انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات

مباشر: انخفض عدد الأفراد الذين تقدموا للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بعكس التوقعات.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت إلى مستوى 206 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 20يوليو/تموز، مقابل 216 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ستزيد إلى 220 ألف طلب.

أما المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة لدى أكبر اقتصاد في العالم خلال الـ4 أسابيع الماضية فتراجع بمقدار 5750 طلب ليسجل مستوى 213 ألف طلب.

وفيما يتعلق بطلبات إعانة البطالة المستمرة فتراجعت بمقدار 13 ألف طلب مُسجلة 1.676 مليون طلب، وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 يوليو/تموز.

وبحلول الساعة 12:25 مساءً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1110 دولار.