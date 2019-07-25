طلبيات السلع الأمريكية المعمرة ترتفع لأول مرة في 3 أشهر

مباشر: ارتفعت الطلبيات الجديدة من السلع المعمرة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي، لتكون الزيادة الأولى في نحو ثلاثة أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة المعدلة موسمياً ارتفعت بنسبة 2 بالمائة في شهر يونيو/حزيران الماضي مقابل انخفاض 2.3 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبيات السلع المعمرة بأكبر اقتصاد حول العالم سوف تشهد زيادة 0.8 بالمائة في الشهر الماضي.

وبالنسبة لطلبيات السلع المعمرة الأساسية والتي تستثني وسائل النقل، فصعدت بنحو 1.2 بالمائة في الشهر الماضي مقابل زيادة 0.5 بالمائة في الشهر السابق له ومقارنة مع التوقعات البالغة 0.2 بالمائة في الاتجاه الصاعد.

أما طلبيات السلع المعمرة التي تستبعد الدفاع، فشهدت زيادة 3.1 بالمائة في يونيو/حزيران بعد أن انخفضت بنسبة 1.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب البيانات، فإن طلبيات السلع المعمرة باستثناء الطائرات، والتي تعبر عن استثمار الشركات، فزادت بنسبة 1.9 بالمائة في الشهر الماضي وهي أكبر زيادة في نحو عام ونصف، ومقابل ارتفاع 0.3 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وأظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة على السيارات والآلات وأجهزة الكمبيوتر شهدت ارتفاعاً خلال الشهر الماضي فيما سجل قطاعي الدفاع والطائرات التجارية فقط هبوطاً.

أما على أساس سنوي، فإن طلبيات السلع الأمريكية المعمرة ارتفعت بنسبة 3.4 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 12:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1113 دولار.