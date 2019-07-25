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أرباح "كومكاست" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

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أرباح "كومكاست" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني أرباح "كومكاست" تتجاوز التوقعات في الربع الثاني

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "كومكاست" في الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من توقعات المحللين، كما حققت زيادة في الإيرادات لكن دون التقديرات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال الإعلام، اليوم الخميس، تسجيل صافي أرباح بقيمة 3.125 مليار دولار في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 3.216 مليار دولار في الفترة المماثلة العام الماضي.

وباستثناء البنود غير المتكررة، ارتفع نصيب السهم من الأرباح عند 0.78 دولار في الربع الثاني من 2019، وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين بأن تسجل 0.75 دولار وأفضل من الفترة المقارنة عند 0.69 دولار.

وعلى صعيد إيرادات "كومكاست" فإنها سجلت 26.85 مليار دولار في الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران، مقابل 21.73 مليار دولار في فترة المقارنة من 2018.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن الإيرادات ستزيد إلى مستوى 27.06 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات "كومكاست" من الاتصالات الكابلية بنحو 3.9 بالمائة مسجلة 14.45 مليار دولار.

وفيما سجلت الشركة زيادة طفيفة في إيرادات البث التلفزيوني في الربع الثاني من 2019 وذلك بنحو 0.5 بالمائة إلى 2.40 مليار دولار، في مقابل مستوى 2.39 مليار دولار في الربع المقارن العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر، انخفضت إيرادات "كومكاست" من الأفلام الترفيهية بنحو 14.8 بالمائة عند 1.46 مليار دولار.

مباشر (اقتصاد)

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