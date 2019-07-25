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اعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ثلاثة أشهر )

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اعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ثلاثة أشهر ) اعلان الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ثلاثة أشهر )
حافظت سدافكو على الزيادة المستمرة في نمو المبيعات والأرباح خلال الربع الأول ، حيث زادت المبيعات على اساس مشابه بنسبة 5.7% عن الربع الأول من العام السابق ، كما زادت بنسبة 3.7% مقارنة بالربع السابق.

زادت الحصة السوقية للحليب في هذا الربع بالمقارنة بنفس الربع من العام السابق وكذلك الربع السابق

ظلت الحصة السوقية لمعجون الطماطم قوية ، على الرغم من انخفاض المبيعات لهذا الربع نتيجة إختلاف فترة دخول رمضان خلال العاميين الماليين.

كانت بداية موسم مبيعات الآيسكريم متأخره هذه السنة بسبب الفترة الطويلة للطقس البارد التي استمرت اكثر من المعتاد. على أي حال، زادت المبيعات منذ ذلك الوقت. نحن مستمرون في تقوية حصتنا السوقية رقم 1 عن طريق زيادة عدد العلامات التجارية الخاصة بالآيس كريم والمجمدات عبر مناطق البيع الجغرافية.

خطة إعادة شراء الأسهم لا تزال قائمة ، لم تقم الشركة باعادة شراء اي من أسهمها خلال هذا الربع ، زاد سعر السهم بحوالي 30% منذ ان تم اعلان الخطة.

زاد رصيد النقدية بمبلغ 43 مليون ريال وبنسبة 7% عن الربع السابق ليصل الى 624 مليون ريال في نهاية شهر يونيو ، نتيجة إنخفاض الإنفاق الرأسمالي ، والادارة الجيدة لرأس المال العامل، والتركيز المستمر على مستويات الائتمان الممنوحة للعملاء ، كل ذلك ساهم في تحقيق هذه الزيادة.

مباشر (اقتصاد)

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