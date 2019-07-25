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أرباح "المواساة" ترتفع هامشياً بالربع الثاني لزيادة الإيرادات

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الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة المواساة للخدمات الطبية، بنسبة 2.77 بالمائة في الربع الثاني من 219، مقارنة بـالربع المماثل من 2018، وهبطت الأرباح 15.77 بالمائة مقارنة بـالربع السابق.

وكشفت البيانات الأولية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الربح إلى 90.31 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل 87.88 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى زيادة الإيرادات، نتيجة التوسع في تشغيل العيادات التخصصات الفرعية، وإضافة أقسام تخصصية جديدة، مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة. 

وعلى مستوى النصف الأول، ارتفعت أرباح الشركة 1.87 بالمائة، إلى 197.52 مليون ريال، مقابل 193.89 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة 1.14 بالمائة خلال الربع الأول من 219، إلى 107.2 مليون ريال، مقابل نحو 106 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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