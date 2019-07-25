إعلان الشركة الوطنية للتأمين تُعلِن الشَّركة الوَطَنِيَّة لِلتأمين عن تَعيين رئيس مجلس الإدارة وَ نائب الرئيس وَ تشكيل باقي اللِّجان المنبثقة عن المجلس

أولًا: تعيين الدكتور/ حُسين بن سعيد عقيل رئيسًا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).
ثانيًا: تعيين الأستاذ/ فَيصل بن محمد شراره نائبًا لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).
ثالثًا: اللجنة التنفيذية:
1- تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد شراره رئيسًا للجنة. ( عُضو غير تنفيذي من المجلس )
2- تعيين الأستاذ/ نبيل بيتر شويري عضوًا. ( عُضو مستقل من خارج المجلس )
3- تعيين الأستاذ/ هيثم بن حبيب البكري عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )
4- تعيين الأستاذ/ علي بن ابراهيم الحسين عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )
5- تعيين الأستاذ/ سهيل فضل عباس عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )
رابعًا: لجنة الترشيحات والمكآفآت:
1- تعيين الأستاذ/ رائد بن سلمان ساتر رئيسًا للجنة. ( عُضو مستقل من المجلس )
2- تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد شراره عضوًا. ( عُضو غير تنفيذي من المجلس )
3- تعيين الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي عضوًا. ( عُضو مستقل من خارج المجلس )
خامسًا: لجنة المخاطر:
1- تعيين الأستاذ/ امين بن موسى العفيفي رئيسًا للجنة. ( عُضو غير تنفيذي من المجلس )
2- تعيين الأستاذ/ نضال بن محمدرشيد رضوان عضوًا. ( عُضو مستقل من المجلس )
3- تعيين الأستاذ/ هيثم بن حبيب البكري عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )
سادسًا: لجنة الاستثمار:
1- تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد شراره رئيسًا للجنة. ( عُضو غير تنفيذي من المجلس )
2- تعيين الأستاذ/ برناردذ فان لِنْدِر عضوًا. ( عُضو مستقل من خارج المجلس )
3- تعيين الأستاذ/ هيثم بن حبيب البكري عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )