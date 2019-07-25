إعلان الشركة الوطنية للتأمين تُعلِن الشَّركة الوَطَنِيَّة لِلتأمين عن تَعيين رئيس مجلس الإدارة وَ نائب الرئيس وَ تشكيل باقي اللِّجان المنبثقة عن المجلس

تُعلن الشركة الوطنية للتأمين عن استلامها عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي رقم38911/89 وتاريخ 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو 2019م على التعيينات الخاصة بـرئيس مجلس الإدارة وَ نائبه وَ تشكيل باقي اللِّجان المنبثقة عن المجلس وَالموضحة أدناه وذلك عقبًا لاجتماع مجلس الإدارة والذي عُقد بهذا الخصوص بتاريخ 20 شعبان 1440هـ الموافق 25 ابريل 2019م والقرار الصادر عن مجلس الإدارة بشأنه بتاريخ 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يوليو 2019م. وعليه، تكون التعيينات على النحو التالي:

أولًا: تعيين الدكتور/ حُسين بن سعيد عقيل رئيسًا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانيًا: تعيين الأستاذ/ فَيصل بن محمد شراره نائبًا لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثًا: اللجنة التنفيذية:

1- تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد شراره رئيسًا للجنة. ( عُضو غير تنفيذي من المجلس )

2- تعيين الأستاذ/ نبيل بيتر شويري عضوًا. ( عُضو مستقل من خارج المجلس )

3- تعيين الأستاذ/ هيثم بن حبيب البكري عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )

4- تعيين الأستاذ/ علي بن ابراهيم الحسين عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )

5- تعيين الأستاذ/ سهيل فضل عباس عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )

رابعًا: لجنة الترشيحات والمكآفآت:

1- تعيين الأستاذ/ رائد بن سلمان ساتر رئيسًا للجنة. ( عُضو مستقل من المجلس )

2- تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد شراره عضوًا. ( عُضو غير تنفيذي من المجلس )

3- تعيين الأستاذ/ سامي بن موسى الحلبي عضوًا. ( عُضو مستقل من خارج المجلس )

خامسًا: لجنة المخاطر:

1- تعيين الأستاذ/ امين بن موسى العفيفي رئيسًا للجنة. ( عُضو غير تنفيذي من المجلس )

2- تعيين الأستاذ/ نضال بن محمدرشيد رضوان عضوًا. ( عُضو مستقل من المجلس )

3- تعيين الأستاذ/ هيثم بن حبيب البكري عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )

سادسًا: لجنة الاستثمار:

1- تعيين الأستاذ/ فيصل بن محمد شراره رئيسًا للجنة. ( عُضو غير تنفيذي من المجلس )

2- تعيين الأستاذ/ برناردذ فان لِنْدِر عضوًا. ( عُضو مستقل من خارج المجلس )

3- تعيين الأستاذ/ هيثم بن حبيب البكري عضوًا. ( من كبار التنفيذيين بالشركة )