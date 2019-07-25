أخبار عاجلة

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عوائد السندات الحكومية لليونان دون 2% لأول مرة بالتاريخ

Google+ Print
عوائد السندات الحكومية لليونان دون 2% لأول مرة بالتاريخ عوائد السندات الحكومية لليونان دون 2% لأول مرة بالتاريخ

مباشر: تراجع العائد على سندات اليونانية لآجل 10 سنوات دون 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق ليكون أدنى نظيره الأمريكي.

ويأتي الهبوط في عوائد السندات والتي تتناسب عكسياً مع تلك الديون، بالتزامن مع تلميحات البنك المركزي الأوروبي لإمكانية خفض معدلات الفائدة في وقت قريب مع إقرار تدابير تيسيرية جديدة.

وقرر المركزي الأوروبي في اجتماعه اليوم تثبيت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير مع التأكيد أنها ستظل عند مستوياتها أو أقل حتى النصف الأول من عام 2020 على الأقل.

وانخفض العائد على الديون الحكومية في اليونان لآجل 10 سنوات اليوم إلى مستوى قياسي متدني عند 1.99 بالمائة.

وكان العائد على السندات الحكومية التي تستحق السداد بعد 10 أعوام سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 48 بالمائة في مارس/آذار عام 2012 تزامناً مع أزمة ديون منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 12:21 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض العائد على سندات الحكومة الألمانية لآجل 10 سنوات إلى -0.414 بالمائة.

كما هبط العائد على سندات الحكومة الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى 1.388 بالمائة وانخفض العائد على الديون الإسبانية لنفس الآجل لـ0.256 بالمائة.

وبالنسبة للعائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات، فسجل 2.017 بالمائة خلال نفس التوقيت.

وهذا التحول في هبوط عائد سندات اليونان دون عوائد الديون الأمريكية كان حدث للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر بعد تصعيد الحزب الديمقراطي الجديد يمين الوسط إلى السلطة في الانتخابات اليونانية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019

إعلان إلحاقي من النقل الجماعي - سابتكو بخصوص عقد الالتزام مع الحكومة

إعلان إلحاقي من النقل الجماعي - سابتكو بخصوص عقد الالتزام مع الحكومة

أسعار البيع تهبط بأرباح "سابك" 68% في الربع الثاني

أسعار البيع تهبط بأرباح "سابك" 68% في الربع الثاني

هل ستؤثر الموديلات الجديدة للسيارات على أسعار موديلات السنوات الماضية؟

هل ستؤثر الموديلات الجديدة للسيارات على أسعار موديلات السنوات الماضية؟