أخبار عاجلة

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان تصحيحي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) بخصوص عدم تمكنها من نشر القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م.

Google+ Print
إعلان تصحيحي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) بخصوص عدم تمكنها من نشر القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م. إعلان تصحيحي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) بخصوص عدم تمكنها من نشر القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م.
بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) بتاريخ 2019/06/30م بخصوص عدم تمكنها من نشر القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م.

حيث ورد في الإعلان:

عن عدم تمكنها من نشر قوائمها المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 2018/06/30م والربع الثاني المنتهي في 2018/09/30م والربع الثالث المنتهي في 2018/12/31م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م في الوقت المحدد على موقع تداول، ويعود سبب التأخير إلى تعيين مراجع حسابات جديد ولن يتمكن من فحص القوائم المالية المذكورة أعلاه حتى يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة المقرر عقدها بنهاية شهر يوليو 2019م، بالإضافة إلى أن المراجع الخارجي يحتاج لمزيد من الوقت لفحص القوائم المالية.

وتتوقع الشركة انتهاء مراجع الحسابات المزمع تعيينه من فحص ونشر القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر 2019م.

ولا يمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب عليه تأجيل نشر القوائم المالية للشركة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019

تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019