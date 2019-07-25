إعلان تصحيحي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) بخصوص عدم تمكنها من نشر القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م.

بالإشارة إلى إعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) بتاريخ 2019/06/30م بخصوص عدم تمكنها من نشر القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م.

حيث ورد في الإعلان:

عن عدم تمكنها من نشر قوائمها المالية الأولية للربع الأول المنتهي في 2018/06/30م والربع الثاني المنتهي في 2018/09/30م والربع الثالث المنتهي في 2018/12/31م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2019م في الوقت المحدد على موقع تداول، ويعود سبب التأخير إلى تعيين مراجع حسابات جديد ولن يتمكن من فحص القوائم المالية المذكورة أعلاه حتى يتم تعيينه من قبل الجمعية العامة المقرر عقدها بنهاية شهر يوليو 2019م، بالإضافة إلى أن المراجع الخارجي يحتاج لمزيد من الوقت لفحص القوائم المالية.

وتتوقع الشركة انتهاء مراجع الحسابات المزمع تعيينه من فحص ونشر القوائم المالية في موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر 2019م.

ولا يمكن تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب عليه تأجيل نشر القوائم المالية للشركة.