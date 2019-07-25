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اليورو يُعمق خسائره بعد تلميحات المركزي الأوروبي لخفض الفائدة

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اليورو يُعمق خسائره بعد تلميحات المركزي الأوروبي لخفض الفائدة اليورو يُعمق خسائره بعد تلميحات المركزي الأوروبي لخفض الفائدة

مباشر: عمق اليورو خسائره عند أدنى مستوى في شهرين أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تلميحات أكثر وضوحاً من جانب البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض معدل الفائدة.

وقال المركزي الأوروبي اليوم إنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل.

وذكر بيان السياسة النقدية من جانب المركزي الأوروبي أن معدلات التضخم سواء المحققة أو المتوقعة كانت باستمرار دون المستويات التي تتماشى مع المستهدف.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00% و0.25% و-0.40% على الترتيب.

وبحلول الساعة 12:05 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1118 دولار.

كما تراجعت العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة مُسجلة 0.8902 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

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