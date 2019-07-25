العملات المشفرة تربح 12 مليار دولار مع مكاسب الخمسة الكبار

مباشر: صعدت قيمة الأصول المشفرة بنحو 12 مليار دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم المكاسب في قائمة الخمسة الكبار.

واستفاد السوق الرقمي من الصعود الملحوظ في القائمة التي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية بعد عدم اليقين الذي سيطر على التعاملات على خلفية الهجوم ضد عملة فيسبوك الجديدة "ليبرا".

وبحلول الساعة 11:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 3.8 بالمائة لتصل إلى 10099.1 دولار بقيمة سوقية 180.13 مليار دولار.

كما سجلت عملة الإيثريوم مستوى 222.97 دولار بزيادة تزيد عن 7.4 بالمائة لتحل في المرتبة الثانية بقيمة سوقية 23.87 مليار دولار.

وبالنسبة لعملة الريبل والتي تشغل الترتيب الثالث بالقائمة، فشهدت ارتفاعاً بأكثر من 3.5 بالمائة لتصل إلى مستوى 0.3198 دولار بقيمة سوقية قدرها 13.70 مليار دولار.

أما عملة الليتكوين فارتفعت بنسبة 5.4 بالمائة لتصل إلى 97.94 دولار لتحل في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 5.96 مليار دولار.

وحلت عملة البيتكوين كاش في المرتبة الأخيرة بقائمة الخمسة الكبار بقيمة سوقية 5.48 مليار دولار مع حقيقة أنها حققت مكاسب بنحو 5.2 بالمائة مسجلة مستوى 306.2 دولار.

وعلى الرغم من أن عملة "إيه.أو.إس" ارتفعت بنسبة 9.7 بالمائة في نفس التوقيت لكنها لا تزال خارج القائمة بل تراجعت للمرتبة السابعة بقيمة سوقية قدرها 4.25 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، بلغت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات الإلكترونية 278.4 مليار دولار وهو أعلى بنحو 11.48 مليار دولار عند المقارنة مع مستوى 266.92 مليار دولار المسجل قبل 24 ساعة مضت.

وكانت الأصول الرقمية تعرضت لخسائر قوية في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تهاوي البيتكوين دون مستوى 10 آلاف دولار.