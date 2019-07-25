أخبار عاجلة

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
العراق يعيد شحنة خشب مخالفة للأردن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تنفيذ 28 صفقة خاصة بالسوق السعودي قيمتها 571 مليون ريال

Google+ Print

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الخميس تنفيذ 28 صفقة خاصة، على عدد من الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 571.27 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ أكبر الصفقات في القيمة على سهم شركة "الراجحي" بقيمة بلغت 96.3 مليون ريال، بسعر 71.10 ريال.

وكانت ثاني أعلى الصفقات على سهم "سابك" وبلغت قيمتها 91.87 مليون ريال، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 110ريالات.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة. 

ترشيحات:

بيان من العمل السعودية بشأن فرص وظيفية لإحدى الجنسيات العربية

القدية للاستثمار تكشف مشروعات المرحلة الأولى لأكبر مشروع ترفيهي بالسعودية

مسح.. مبيعات المنتجات النفطية بالسعودية تتراجع لـ317.5 مليون برميل بـ2019

مسح.. متوسط طن الحديد بالسعودية يرتفع 10.6% بالنصف الأول

إنفوجرافيك.. أغلى 10 مدن خليجية بتكاليف المعيشة

البلدية السعودية تعلق على أنباء تحديد رسوم العمل 24 ساعة

إنفوجرافيك.. الخدمة المدنية بالسعودية تعلن إجازة عيد الأضحى

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

إعلان إلحاقي من شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بخصوص إستقالة عضو مجلس إدارة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

إعلان الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيين عضواً في لجنة المراجعة

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )