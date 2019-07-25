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المركزي الأوروبي يلمح لخفض معدل الفائدة وإقرار تدابير تحفيزية

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المركزي الأوروبي يلمح لخفض معدل الفائدة وإقرار تدابير تحفيزية المركزي الأوروبي يلمح لخفض معدل الفائدة وإقرار تدابير تحفيزية

مباشر: قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدل الفائدة، لكنه ألمح لإمكانية خفضها قريباً مع إقرار تدابير تيسيرية جديدة، في ظل عدم رضاه عن وضع التضخم.

وقرر المركزي الأوروبي عقب اجتماع السياسة النقدية، اليوم الخميس، الإبقاء على عمليات إعادة التمويل الرئيسية، ومعدلات الفائدة على الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع عند 0.00% و0.25% و-0.40% على الترتيب.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع أن تبقى معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية أو مستويات أقل حتى النصف الأول من 2020 على الأقل، وهو ما يمثل تعديلاً في صياغة البيان الذي يشهد إضافة عبارة "أو مستويات أقل" للمرة الأولى.

وأكد بيان البنك أن مجلس المحافظين يعتزم مواصلة إعادة الاستثمار بالكامل في المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة السداد التي يتم شراؤها بموجب برنامج شراء الأصول.

كما أكد مجلس الإدارة أيضاً، الحاجة إلى موقف متسق للغاية من السياسة النقدية لفترة طويلة من الزمن؛ حيث إن معدلات التضخم سواء المحققة أو المتوقعة كانت باستمرار دون المستويات التي تتماشى مع هدفها.

وشدد البنك المركزي الأوروبي على أنه كلف لجان ذات صلة بالنظام الأوروبي بفحص الخيارات التي من ضمنها طرق لتعزيز توجيهاته المستقبلية بشأن معدلات الفائدة، وتخفيف التدابير، مثل خيارات لحجم وتكوين صافي مشتريات الأصول الجديدة المحتملة.

وبحلول الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1120 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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