صادرات هونج كونج تتراجع بأكبر وتيرة منذ 2016

مباشر: تواصل صادرات هونج كونج الهبوط للشهر الثامن على التوالي خلال الشهر الماضي، لتتراجع بأكبر وتيرة منذ عام 2016.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات في هونج كونج، اليوم الخميس، أن صادرات البلاد انخفضت خلال شهر يونيو/ حزيران إلى 309.6 مليار دولار هونج كونج (39.6 مليار دولار) وهو أقل بنحو 9 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي مقارنة بانخفاض 2.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن صادرات هونج ستتراجع بنسبة 2.3 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وتُعد قراءة يونيو/ حزيران بشأن صادرات هونج كونج تمثل أكبر وتيرة هبوط منذ عام 2016.

وبحسب البيانات، فإن واردات هونج كونج تراجعت بنحو 7.5 بالمائة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي لتهبط إلى 364.8 مليار دولار هونج كونج.

وبلغ عجز الميزان التجاري في هونج كونج 55.2 مليار دولار هونج كونج خلال الشهر الماضي.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، فإن حجم الصادرات انخفض بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي كما هبطت الواردات بنحو 4.5 بالمائة في الفترة نفسها.

ويعني ذلك أن العجز التجاري في أول ستة أشهر من العام 244.2 مليار دولار هونج كونج مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018.

ومن المقرر أن تعلن هونج كونج القراءة الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني يوم 31 يوليو/تموز الجاري.

وبحلول الساعة 11:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت عملة هونج كونج مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 7.8138 دولار هونج كونج.