أرباح 27 شركة سعودية تهبط لـ4.6 مليار ريال..و"الاتصالات" تقتنص 62%

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: أعلنت نحو 16 بالمائة فقط من الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2019، مع انتهاء أكثر من نصف المهلة.

وكشفت إحصائية لـ"مباشر"، تستند إلى إفصاحات الشركات، أن إجمالي الشركات المعلنة حتى الآن، لم يتجاوز 27 شركة، من إجمالي 169 شركة تنتهي سنتها المالية بنهاية ديسمبر من كل عام.

وتمنح هيئة السوق المالية السعودية الشركات المدرجة بـ"تداول" 30 يوم عمل، للإفصاح عن نتائجها الأولية الربع سنوية، وثلاثة أشهر للنتائج السنوية.

وتنتهي بنهاية جلسة اليوم الخميس، 19 جلسة من المهلة النظامية للربع الثاني من 2019، التي ستمتد حتى 21 أغسطس/آب المقبل.

وأظهرت إحصائية "مباشر"، تراجع الأرباح المجمعة للشركات المعلنة 28.4 بالمائة، إلى نحو 4.6 مليار ريال، بالربع الثاني من 2019، مقابل 6.46 مليار ريال للربع المماثل من 2018.

وهبطت أرباح هذه الشركات بنحو 22.5 بالمائة، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 9.2 مليار ريال، مقارنة مع 11.84 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

الاتصالات السعودية

وتصدرت شركة الاتصالات السعودية الشركات المعلنة قائمة أعلى الأرباح، بعد أن صعدت أرباح الشركة نحو 16.5 بالمائة، بالربع الثاني من 2019، إلى 2.85 مليار ريال، تمثل 61.6 بالمائة من إجمالي الأرباح المعلنة.

وارتفعت الأرباح الصافية للشركة 11.25 بالمائة، خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 5.6 مليار ريال، مقابل 5.03 مليار ريال للفترة نفسها من العام 2018.

وجاءت المراعي بالمركز الثاني بقائمة أعلى الأرباح، بعد أن سجلت الشركة صافي ربح بلغ 582.5 مليون ريال للربع الثاني من 2019، مقابل 661.4 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 12 بالمائة.

وهبطت أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الحالي، نحو 8.7 بالمائة إلى 918.6 مليون ريال، مقابل نحو مليار ريال للنصف الأول من 2018.

5 شركات خاسرة

وفي المقابل، تصدرت "كيان السعودية" 5 شركات خاسرة، بالربع الثاني من 2019، بخسائر صافية بلغت نحو 273 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 878.65 مليون ريال للفترة المقابلة.

وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 470.6 مليون ريال بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل صافي أرباح بلغ 1.34 مليار ريال للفترة نفسها من 2018.

وجاءت "معادن" بالمركز الثاني، من حيث أعلى الخسائر في الربع الثاني، حيث أعلنت الشركة، عن تحقيق خسائر بقيمة 243.67 مليون ريال، مقابل صافي أرباح بلغت 517.76 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

ويترقب السوق السعودي، خلال الفترة المقبلة نتائج شركات كبرى، مثل شركة سابك، ومصرف الراجحي والبنك الأهلي، والشركة السعودية للكهرباء.

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